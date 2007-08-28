Велика вісімка стане чортовою дюжиною

Пропозиція президента Франції Николя Саркозі про розширення "великої вісімки" з оптимізмом сприйнята властями США. "Обговорення розширення рядів "великої вісімки" є довгостроковим питанням, яке необхідно розглянути", - заявив прес-секретар Білого дому Гордон Джондроу.

"США розділяють бажання президента Франції Н.Саркозі залучити в роботу "великої вісімки" країни з економікою, що розвивається, - додав Г.Джондроу, передає Reuters.

Напередодні Н.Саркозі запропонував розширити ряди "великої вісімки" до 13 країн, включивши Китай, Індію, Мексику, Бразилію і ПАР. "Велика вісімка повинна йти шляхом трансформації", - заявив Н.Саркозі на зустрічі з французькими послами. "Я хочу, щоб G8 стала G13", - відзначив французький президент.

В даний час в "велику вісімку" входять: Росія, США, Японія, Німеччина, Великобританія, Франція, Італія і Канада.

Росія також вважає, що G8 повинна приймати нових членів. Так, перший віце-прем`єр РФ Сергій Іванов, виступаючи в червні ц.р. на з`їзді молодіжних організацій, відзначив, що вже не перший рік на зустріч G8 запрошуються лідери великих країн, таких як: Китай, Індія, Бразилія, сукупний вплив яких на світову економіку і політику останніми роками збільшився, і збільшуватиметься надалі.

"Не чути голосу цих країн неможливо, навіть якщо це комусь не подобається", - підкреслив С.Іванов.

РБК-Украина