Новим президентом Туреччини став Абдулах Гюль

Кандидат від правлячої в Туреччині проісламської Партії справедливості і розвитку (ПСР), голову МЗС Абдуллаха ГЮЛЯ обрано новим президентом цієї країни.

Як передає РІА «Новости», обрати його вдалося в третьому турі голосування, який сьогодні відбувся в парламенті.

Як повідомив спікер парламенту Кесал ТОПТАН, за А.ГЮЛЯ проголосували 339 депутатів із 448, які брали участь у голосуванні.

Для перемоги А.ГЮЛЮ було досить одержати просту більшість (276 голосів) в 550-місцевому меджлісі. ПСР, яку він представляє, має в законодавчих зборах 341 мандат.

По-перше, у двох турах виборів, які відбулися 20 і 24 серпня, А.ГЮЛЮ було необхідне набрати конституційну більшість (367 голосів), однак інші партії відмовились підтримати його кандидатуру, а основна опозиційна Народно-республіканська партія (НРП) взагалі бойкотує президентські вибори.

56-річний А.ГЮЛЬ став першим у світській Туреччинипрезидентом з проісламським минулим. Одразу після обрання новим президентом він складе присягу і вирушить у президентський палац, де йому передасть свої повноваження чинний глава держави Ахмет Недждет СЕЗЕР.