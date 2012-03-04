Поліція Москви «евакуювала» альтернативний штаб підрахунку голосів

Поліція змусила всіх людей покинути альтернативний штаб підрахунку голосів в центрі Москви. Про це повідомив депутат Держдуми від партії «Справедлива Росія» Ілля Пономарьов.

За його словами, поліцейські мотивували свою вимогу тим, що в клубі «Сквот» на вулиці Рождєствєнка, де розташований штаб, нібито закладена бомба.

Незалежний від Центрвиборчкому центр підрахунку голосів створювався Лігою виборців разом зі «Справедливою Росією» і Компартією, спочатку його хотіли розмістити в кафе поряд з будівлею ЦВК (недалеко, на Луб'янській площі), але звідти її виселили ще раніше під тим приводом, що це - «режимна» територія .

Нагадаємо, сьогодні у Росії відбуваються вибори президента. Спостерігачі заявляють про чимало порушень.

Тиждень