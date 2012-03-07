Держсекретар США про Путіна і репресії в Україні та Білорусі

23:45, 07 березня 2012
Світ
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Відбулися пепеговори з польським прем'єром

США готовіпрацювати зновообранимпрезидентомРосіїВолодимиромПутіним.Про цеу ВашингтонівсередузаявиладержсекретарСША ХілларіКлінтонпісляпереговорівз прем'єр-міністромПольщіРадославомСікорським.

КлінтонназвалаПутінаявнимпереможцемпрезидентськихвиборів. Водночас воназакликаларосійську владурозслідувативсі фактипорушень під часголосування,атакожвисловиластурбованістьарештомучасниківмирнихакційпротесту.

Американськийдержсекретарповідомила,щонапереговорахз польськимпрем'єромтакожобговорювалисяпитання, пов'язаніз політичнимирепресіямипротиопозиціївБілорусії інаУкраїну, передаєРадіоСвобода.

 

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