Держсекретар США про Путіна і репресії в Україні та Білорусі

Відбулися пепеговори з польським прем'єром

США готовіпрацювати зновообранимпрезидентомРосіїВолодимиромПутіним.Про цеу ВашингтонівсередузаявиладержсекретарСША ХілларіКлінтонпісляпереговорівз прем'єр-міністромПольщіРадославомСікорським.



КлінтонназвалаПутінаявнимпереможцемпрезидентськихвиборів. Водночас воназакликаларосійську владурозслідувативсі фактипорушень під часголосування,атакожвисловиластурбованістьарештомучасниківмирнихакційпротесту.



Американськийдержсекретарповідомила,щонапереговорахз польськимпрем'єромтакожобговорювалисяпитання, пов'язаніз політичнимирепресіямипротиопозиціївБілорусії інаУкраїну, передаєРадіоСвобода.

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