Прем'єр-міністр Ізраїлю назвав приблизний час нападу на Іран

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаніягу в інтерв'ю місцевому телебаченню назвав приблизні терміни можливого удару по Ірану, пише "Гаарец".



За його словами, лік іде на місяці: "Ми не стоятимем із секундоміром в очікуванні. Йдеться не про дні чи тижні, але й не про роки. Результатом [удару] повинна стати ліквідація загрози появи ядерної зброї в руках Ірану".



Прем'єр-міністр зазначив, що війни не хоче, але висловив сумнів у тому, що дипломатичні засоби тиску на Тегеран спрацюють. На його думку, Ізраїль не має права на помилку в цьому питанні: "Якщо ми вчинимо неправильно і не відвернемо отримання Іраном ядерної зброї, кому ми будемо пояснювати свої дії? Історикам? Попереднім поколінням і поколінням наступним, які ніколи не з'являться на світ?" - цитує Лента.ру.



Раніше міністр оборони США Леон Панетта заявив, що, за його даними, Ізраїль може провести військову операцію проти ядерних об'єктів Ірану наприкінці весни - початку літа поточного року.



Президент США Барак Обама закликав ізраїльське керівництво не поспішати з війною і дати час санкціям. На його думку, можливості мирного вирішення конфлікту все ще не вичерпані. Проте Нетаніягу, виступаючи у Вашингтоні, вже заявив, що часу практично не залишилося, а всі методи тиску на Іран довели свою неефективність.