У Москві на Новому Арбаті відбудеться черговий мітинг опозиції

Сьогодні у Москві пройде черговий мітинг «За чесні вибори» за участю 50 тисяч осіб.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили організатори акції.

Мітинг пройде на Новому Арбаті (від Арбатських воріт до Новінського бульвару). Мерія Москви прийняла повідомлення оргкомітету і не висловила заперечень. На порядку денному - факти порушень на минулих виборах і тактика подальших дій, йдеться у повідомленні.

На сторінці акції у Facebook заявили про свою участь понад 6 тисяч осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі московської поліції, у забезпеченні громадського порядку і безпеки у районі проведення мітингу буде задіяно близько 2,5 тисяч співробітників органів внутрішніх справ, військовослужбовців внутрішніх військ і дружинників.

«Московська поліція зробить усе, щоб не допустити порушень громадського порядку. Будь-які спроби протиправних дій припинятимуться у суворій відповідності до норм чинного законодавства, а винні притягатимуться до встановленої законом відповідальності», - наголошується у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, попередній мітинг «За чесні вибори» пройшов 5 березня в Москві на Пушкінській площі. Учасники мітингу прийняли резолюцію з вимогою до влади провести вільні вибори Президента і депутатів Держдуми РФ.