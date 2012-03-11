Facebook познайомив американку з дружиною її власного чоловіка

В американському штаті Вашингтон дві користувачки соціальної мережі Facebook з`ясували, що одружені з одним і тим само чоловіком, повідомляє Лента.руз посиланням на Associated Press. Жінки зробили неприємне відкриття завдяки опції "Ви можете їх знати", яка допомагає користувачеві знайти ймовірних знайомих.

Чоловіком виявився 41-річний співробітник виправного закладу Алан Л. О `Ніл (Alan L. O` Neill), також відомий як Алан Фалк (Fulk). Згідно з даними слідства, вперше він одружився в 2001 році. У 2009 році вони з дружиною роз`їхалися, однак офіційно не розлучилися, що не завадило чоловікові одружитися вдруге, попередньо змінивши прізвище.

Перша дружина О `Ніла знайшла другу в розділі Facebook" Ви можете їх знати ". Пройшовши за цим посиланням, вона побачила в альбомі незнайомої жінки весільне фото, на якому фігурував її чоловік. Після цього дружина номер один подзвонила матері свого чоловіка, щоб з`ясувати, як таке сталося. Пізніше і сам О `Ніл приїхав в будинок до своєї першої дружини, де попросив її нікому не говорити про те, що має двох дружин, обіцяючи залагодити всі проблеми з документами. Обдурена дружина, однак, донесла на чоловіка в поліцію.

В результаті 8 березня, О `Нілу було пред`явлено звинувачення, після чого його відправили в адміністративну відпустку. Він зобов`язаний з`явитися до суду на першу вимогу. Якщо О `Ніла визнають винним, йому загрожує до року тюремного ув`язнення.