У Брюсселі підпалили мечеть

За даними поліцейських, пожежа в будівлі почалася після того, як один з перехожих кинув у її бік коктейль Молотова

УрезультатіпідпалумечетіназаходіБрюсселязагинувімам,повідомляєReuters.Незважаючиназусиллялікарів, священнослужительпомервід отруєнняпродуктамигоріння.



Заданимиполіцейських, пожежавбудівлі почаласяпіслятого, як одинз перехожихкинув уїї біккоктейльМолотова,щопризвелодо сильноговибуху.Врезультатіінцидентузагинувімаммечеті, щеодна людина постраждала.



Разомз тим, співробітникамполіціївдалосязатриматипідозрюваногоу скоєннізлочину.Він у відділку,йогоім'я покине називають.



Поліціюмістаприведеновпідвищенуготовність,тому щовлада побоюєтьсяможливості початкувмістімасовихзаворушень.На даниймоментбіля будівлімечетізібралисякількадесятків людей.



ІнцидентставсявбрюссельськійкомуніАндерлехт,декомпактнопроживаютьемігранти зАфрики, зазначаєРосБізнесКонсалтинг.Всього жнатериторіїБельгіїживуть500тис.мусульман,при загальнійчисельностінаселенняблизько 11млн осіб.

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