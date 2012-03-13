У Брюсселі підпалили мечеть

02:31, 13 березня 2012
Світ
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За даними поліцейських, пожежа в будівлі почалася після того, як один з перехожих кинув у її бік коктейль Молотова

УрезультатіпідпалумечетіназаходіБрюсселязагинувімам,повідомляєReuters.Незважаючиназусиллялікарів, священнослужительпомервід отруєнняпродуктамигоріння.

Заданимиполіцейських, пожежавбудівлі почаласяпіслятого, як одинз перехожихкинув уїї біккоктейльМолотова,щопризвелодо сильноговибуху.Врезультатіінцидентузагинувімаммечеті, щеодна людина постраждала.

Разомз тим, співробітникамполіціївдалосязатриматипідозрюваногоу скоєннізлочину.Він у відділку,йогоім'я покине називають.

Поліціюмістаприведеновпідвищенуготовність,тому щовлада побоюєтьсяможливості початкувмістімасовихзаворушень.На даниймоментбіля будівлімечетізібралисякількадесятків людей.

ІнцидентставсявбрюссельськійкомуніАндерлехт,декомпактнопроживаютьемігранти зАфрики, зазначаєРосБізнесКонсалтинг.Всього жнатериторіїБельгіїживуть500тис.мусульман,при загальнійчисельностінаселенняблизько 11млн осіб.

 

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