В Англії загострюється посуха

Сім водопровідних компаній на півдні і сході Англії вводять заборону на використання водогонів для поливу - з метою економії води на тлі другої поспіль сухої зими і зміління річок, повідомляє РІА "Новости".



Практично повна відсутність опадів призвела до зниження рівня води в річках і резервуарах по всій країні, але особливо від нестачі дощів страждає ця частина Англії. Відтак уже наприкінці лютого Лондон і ряд прилеглих до нього графств на півдні і південному сході офіційно були оголошені зоною посухи.



П'ять компаній, включаючи Thames Water, яка забезпечує водою Лондон, вводять заборону на використання водогонів у садах, для миття машин, наповнення басейнів вже з 5 квітня. Компанії обіцяють також почати великі перевірки можливих витоків.



Посуха поки зачіпає тільки південні території, але в останньому звіті британського Агентства у справах довкілля йдеться про те, що загроза може поширитися на центральну територію країни аж до графства Йоркшир, якщо дощів найближчим часом не буде.



У цьому ж доповіді Агентство попереджає, що наслідки посухи торкнуться і фермерів, а, отже, і цін на овочі та іншу сільгосппродукцію.



Міністр у справах довкілля Керолайн Спелман закликала всіх з розумінням поставитися до обмежень на використання води і всім підключитися до програми економії.