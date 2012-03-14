Лідер республіканських праймеріз у США зазнав одразу двох поразок

Колишній сенатор Рік Санторум у ​​вівторок отримав перемогу на праймеріз Республіканської партії одразу в двох важливих штатах - Алабамі та Міссісіпі.



Як повідомляють американські ЗМІ, які беруть участь у підрахунку голосів, в Алабамі Санторум набрав 35%, а в Міссісіпі - 33%, після чого був оголошений переможцем.



На другому місці в обох штатах - колишній спікер палати представників Конгресу, консерватор Ньют Гінгріч. Він набрав відповідно 30% і 31% в Алабамі та Міссісіпі, що не стало сенсацією: раніше він вже виграв праймеріз у сусідній Джорджії і Південній Кароліні.



Не дуже вдалими стали результати для лідера передвиборної гонки, екс-губернатора Массачусетса Мітта Ромні, який вирізняється на тлі своїх конкурентів помірними поглядами. Він набрав 28% в Алабамі і 30% у Міссісіпі.



Замикає четвірку, як завжди, конгресмен Рон Пол з 5% і 4%. Він і сам неодноразово зізнавався, що почав передвиборну кампанію не заради перемоги, а заради участі - пропаганди своїх лібертаріанських ідей, зауважує РІА "Новости".



На праймеріз у Алабамі визначаються 47 голосів делегатів на майбутньому з'їзді Республіканської партії, в Міссісіпі - 37 голосів. Ці голоси будуть розподілені пропорційно результатам праймеріз. Для того, щоб стати єдиним кандидатом від партії, потрібні голоси 1144 делегатів. З'їзд пройде наприкінці серпня у Флориді.



У вівторок лідера гонки визначають також штати Гавайї та територія Американське Самоа, де проходять збори виборців.



Президентські вибори в США пройдуть 6 листопада 2012 року.