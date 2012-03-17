Екс-президент Польщі назвав свою пенсію «соромом» для країни

Колишній Президент Польщі Олександр КВАСНЄВСЬКИЙ назвав розмір своєї пенсії "соромом" для найбільшої держави Східної Європи та члена Євросоюзу.

А.КВАСНЄВСЬКИЙ, який перебував на президентському посту два терміни поспіль - з 1995 по 2005 рік, заявив про це в ефірі телеканалу TVN, коментуючи заплановану нинішнім польським урядом пенсійну реформу.

За словами А.КВАСНЄВСЬКОГО, він щомісяця отримує за свою десятирічну роботу на посту Президента близько 1,4 тис. доларів, а, наприклад, військовий прокурор Анджей ПШИБИЛ - на 50% вищу пенсію.

"Без сумніву, є якась помилка у системі. Це щось ненормальне", - сказав А.КВАСНЄВСЬКИЙ.

Водночас польська газета Fakt відзначає, що екс-президент вийшов на пенсію у 51 рік - на 14 років раніше, ніж передбачено для чоловіків у Польщі, а його пенсія майже утричі вища, ніж в середньому у польських пенсіонерів.

Як пише газета, А.КВАСНЄВСЬКИЙ веде «досить розкішне життя» й отримує доходи від читання лекцій у закордонних університетах.

"Якби ми з (Лехом) ВАЛЕНСОЮ (перший Президент Польської держави після повалення комуністичного режиму в 1989 році - УНІАН) не заробляли поза межами Польщі, то нормальне життя було б неможливим", - сказав А.КВАСНЄВСЬКИЙ, слова якого наводить видання.

За даними газети, за одну лекцію колишній Президент може отримати "навіть кілька десятків тисяч доларів".

Як повідомляв УНІАН, цього тижня кілька тисяч осіб протестували у Варшаві проти планів польського уряду зрівняти та збільшити пенсійний вік у Польщі до 67 років, збільшивши його для жінок на 7 років, а для чоловіків - на 2 роки.

У лютому середня зарплата у Польщі становила близько 1150 доларів.