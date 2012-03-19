Двоє з трьох головних кандидатів на пост Президента Франції - центрист Ніколя САРКОЗІ та соціаліст Франсуа ОЛЛАНД скасували свої поточні передвиборні заходи у зв`язку з вбивством чотирьох людей у єврейській школі в Тулузі, повідомляє Лента.руз посиланням на Agence France-Presse.

Про зміну планів їхньої суперниці від правих Марін Ле ПЕН поки нічого не повідомляється.

Н.САРКОЗІ і Ф.ОЛЛАНД 19 березня терміново прибули до Тулузи, де виступили з публічним засудженням вбивства, назвавши його "національною трагедією" та "огидним злочином" відповідно.

Діючий Президент приїхав на місце злочину в супроводі ряду міністрів, високопоставлених осіб і лідерів єврейської громади країни. Він уже пообіцяв докласти всіх сил для пошуку злочинця.

Ф.ОЛЛАНД, у свою чергу, поширив заяву, в якій висловив солідарність із близькими та родичами загиблих, а також всією єврейською громадою загалом. На його думку, не може бути й тіні сумніву в антисемітському характері злочину.

Із засудженням вбивства трьох учнів і вчителя єврейської школи в Тулузі також виступили представники Європейської Комісії та ряду інших загальноєвропейських структур. Усі вони принесли співчуття близьким загиблих людей.

Як повідомлялося раніше, цей озброєний напад став уже третім за останній тиждень. До цього жертвами злочинця на півдні Франції ставали військовослужбовці. Вбивці всякий раз вдавалося зникати з місця злочину на мотоциклі. Його особу й досі не встановлено, правоохоронні органи не можуть однозначно заявити чи пов`язані між собою ці напади. Водночас Н.САРКОЗІ вже оголосив, що в усіх трьох злочинів є багато спільного.

Наразі у Франції йде передвиборна президентська кампанія. Перший тур виборів відбудеться 22 квітня. Згідно з даними опитувань, поки ніхто з кандидатів не має вирішальної переваги перед своїми конкурентами.