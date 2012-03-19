У Німеччині нова хвиля страйків
Німецькі профспілки оголосили про нову хвилю страйків держслужбовців. Вимогою страйкарів є підвищення зарплати на 6,5 відсотка, але не менше ніж на 200 євро, тоді як представники роботодавців згодні тільки на 3,3 відсотка
Німецькі профспілки оголосили про нову хвилю страйків держслужбовців. Вимогою страйкарів є підвищення зарплати на 6,5 відсотка, але не менше ніж на 200 євро, тоді як представники роботодавців згодні тільки на 3,3 відсотка. Перший етап страйків пройшов на початку березня.
У понеділок, 19 березня, страйки розпочалися в Нижній Саксонії і Бремені, передає Лента.ру. Там відмовилися виходити на роботу працівники дитячих садків, водії автобусів і прибиральники сміття. Страйк триватиме 24 години, повідомив представник профспілки Ver.di Ульф БІРХ.
20 березня страйки пройдуть у Баварії, Баден-Бюртембергу і Гессені, наступного дня - в Північному Рейні-Вестфалії, а 22 березня - в Берліні, Бранденбурзі, Саксонії, Саксонії-Анхальт і Тюрінгії.
Після першої хвилі страйків профспілки і роботодавці розпочали переговори, проте 13 березня представник Ver.di оголосив, що вони провалилися. Пропозиція роботодавців підвищити зарплати на 3,3 відсотка на найближчі два роки була знехтувана. Профспілки підрахували, що в перерахунку на місячний оклад це означатиме збільшення зарплати тільки на 1,77 відсотка, що навіть не покриває інфляцію. Новий етап переговорів призначений на 28-29 березня.