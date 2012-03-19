У Німеччині нова хвиля страйків

Німецькі профспілки оголосили про нову хвилю страйків держслужбовців. Вимогою страйкарів є підвищення зарплати на 6,5 відсотка, але не менше ніж на 200 євро, тоді як представники роботодавців згодні тільки на 3,3 відсотка. Перший етап страйків пройшов на початку березня.

У понеділок, 19 березня, страйки розпочалися в Нижній Саксонії і Бремені, передає Лента.ру. Там відмовилися виходити на роботу працівники дитячих садків, водії автобусів і прибиральники сміття. Страйк триватиме 24 години, повідомив представник профспілки Ver.di Ульф БІРХ.

20 березня страйки пройдуть у Баварії, Баден-Бюртембергу і Гессені, наступного дня - в Північному Рейні-Вестфалії, а 22 березня - в Берліні, Бранденбурзі, Саксонії, Саксонії-Анхальт і Тюрінгії.

Після першої хвилі страйків профспілки і роботодавці розпочали переговори, проте 13 березня представник Ver.di оголосив, що вони провалилися. Пропозиція роботодавців підвищити зарплати на 3,3 відсотка на найближчі два роки була знехтувана. Профспілки підрахували, що в перерахунку на місячний оклад це означатиме збільшення зарплати тільки на 1,77 відсотка, що навіть не покриває інфляцію. Новий етап переговорів призначений на 28-29 березня.