Молдова розпочала переговори про зону вільної торгівлі з ЄС

У Кишиневі стартував перший раунд офіційних переговорів щодо Угоди про зону глибокої і всеосяжної вільної торгівлі між Молдовою і Європейським союзом, який триватиме до 22 березня 2012



Як повідомили РосБізнесКонсалтингу в Мінекономіки Молдови, делегації очолюють заступник міністра економіки Октавіан Калмик і директор Департаменту торгівлі ЄС Люк Девін (deVigne).



Під час першого раунду будуть обговорюватися, зокрема, юридичні аспекти майбутньої угоди. Створено 13 технічних груп, в рамках яких експерти обговорять теми, що стосуються торгівлі товарами і послугами, конкуренції, технічних бар'єрів у торгівлі, санітарних і фітосанітарних заходів, митного адміністрування, енергетики, держзакупівель та ін. Другий раунд переговорів відбудеться у Брюсселі в червні ц.р.



Раніше прем'єр-міністр Молдови Володимир Філат і комісар Європейського союзу з питань торгівлі Карел Де Гухт зазначили, що Угода про створення зони глибокої та всеосяжної вільної торгівлі між Євросоюзом і Молдовою планується підписати не пізніше вересня 2013 р.



Молдавські власті почали підготовку до переговорів щодо Угоди про зону глибокої і всеосяжної вільної торгівлі між Молдовою і ЄС в 2011р., Виконавши ряд законодавчих і нормативних змін, відповідно до Плану дій з реалізації рекомендацій Європейської комісії щодо створення зони глибокої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між РМ і ЄС. Зміни стосувалися 13 галузей економіки.



Угода про вільну торгівлю між Молдовою і ЄС, що передбачає зону глибокої і всеосяжної вільної торгівлі, передбачає поступову лібералізацію торгівлі товарами та послугами, вільний рух робочої сили, скорочення тарифів, технічних і нетарифних бар'єрів, скасування кількісних обмежень і гармонізацію законодавства Молдавії з європейським. На відміну від нинішнього одностороннього торгового режиму Молдавія-Євросоюз, наданого Європейським союзом на обмежений термін, Угода про створення зони глибокої та всеосяжної вільної торгівлі буде багатосторонньою, укладеною на необмежений період, і вигідніша, ніж нинішній режим, більш передбачуваною для бізнесу та інвестицій на довгостроковий період.