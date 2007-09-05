Ініціатива США і Росії щодо ядерної енергетики дає нові можливості Україні

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Іван ПЛЮЩ вітає спільну ініціативу США і Росії у сфері ядерної енергетики і нерозповсюдження.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, секретар РНБО вважає, що запропонований США і Росією поглиблений формат співпраці надає Україні додаткові можливості для реалізації стратегії розвитку ядерної енергетики і для посилення енергетичної безпеки держави.

Він відзначив, що Україна завжди дотримувалась взятих на себе зобов`язань з ліквідації тактичної і стратегічної ядерної зброї і підвищення ядерної безпеки у світі. І.ПЛЮЩ наголосив, що Україна готова до подальшої співпраці в цій галузі.

І.ПЛЮЩ відзначив, що відповідно до Енергетичної стратегії України виробництво електроенергії на вітчизняних АЕС до 2030 року має збільшитись майже вдвічі, що передбачає виконання великого обсягу робіт. Йдеться про продовження термінів експлуатації і підвищення безпеки діючих енергоблоків, а також про будівництво нових ультрамодерних блоків вартістю 1-1,5 млрд. доларів США. Він також відзначив необхідність зменшення рівня енергетичної залежності країни шляхом диверсифікації джерел постачання і створення власного виробництва ядерного палива.

«Ядерна енергетика – стратегічна технологія майбутнього. І Європа, і США усвідомили, що це найдешевший і екологічно найбільш безпечний спосіб отримання енергії», – наголосив І.ПЛЮЩ.

Як пишуть російські “Ведомости”, начальник 12-го Головного управління Міноборони РФ генерал-полковник Володимир ВЕРХОВЦЕВ на прес-конференції в Москві 3 вересня повідомив, що Росія може почати переговори з Вашингтоном про скорочення тактичної ядерної зброї тільки за умови підключення до них інших країн, перш за все Великої Британії і Франції. Генерал-полковник заявив: «Ми готові піти на такі переговори із США, але давайте підключимо до цього процесу й інші країни, перш за все Велику Британію і Францію».

Як відомо, вже майже півроку Росія і США ведуть переговори про можливе підписання нового або продовження старого Договору про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО-1), термін дії якого минає 5 грудня 2009 року.

Договір було підписано 31 липня 1991 р. в Москві президентом СРСР Михайлом ГОРБАЧОВИМ і президентом США Джорджем БУШЕМ-старшим і набув чинності 5 грудня 1994 р. – через декілька років після розпаду СРСР. До нього приєдналися три неядерні держави — Білорусь, Казахстан і Україна. Експерти оцінюють СНО-1 як важливий крок до забезпечення паритету між стратегічними ядерними силами двох країн, а також як позитивні зміни у філософії ядерної заборони і нерозповсюдження.