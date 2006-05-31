В одязі, виробленому в Китаї, знайдений хімікат, що викликає рак

При виробництві близько 10% дитячого одягу в південних провінціях КНР використовувався фарбник, який може викликати ракове захворювання шкіри. Такі результати перевірки, проведеної владою.

Як повідомляє Associated Press з посиланням на китайські ЗМІ, було перевірено 91 партію дитячого одягу, виробленого в районі Гуандуна. Більше половини виробів не відповідало стандартам безпеки, а в частині одягу був знайдений амін – речовина, яка може викликати рак, якщо одяг довгий час торкається шкіри. Повідомляється, що вміст канцерогенної речовини перевищував допустимі норми в 10 разів.

У доповіді, опублікованій в китайській пресі, не повідомляється, чи були випадки захворювання раком через неякісний одяг.

Що стосується інших забракованих партій, то і в них був знайдений підвищений вміст різних хімічних речовин. Крім того, йшлося про неякісне шиття, що також могло привести до різних пошкоджень шкіри.

Перевірки проводилися в 22 супермаркетах південнокитайських міст.

РБК