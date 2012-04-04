У Гонконзі заарештували теплохід із 16 українцями на борту

У Гонконгу заарештовано теплохід «Сахалін», що належить грецькій компанії, який ходить під прапором Белізу з російсько-українським екіпажем. Про це повідомив заступник голови Російської профспілки моряків Микола Суханов пише ZN.UA. За його словами, тривожна звістка йому надійшла з борту Сахаліну електронною поштою.

Причина арешту поки невідома. На борту судна знаходяться п'ять громадян Росії і 16 громадян України. Як повідомляють члени екіпажу, на судні немає палива, не працюють кондиціонери та вентиляція, мало продуктів і прісної води.Вони вимагають ліквідації багатомісячної заборгованості з зарплатні і повернення додому за рахунок судновласника.

Суханов звернувся до морської профспілки Гонконгу з проханням допомогти екіпажу теплоходу «Сахалін» з ліквідацією заборгованості із зарплати та з поверненням на батьківщину. Російські члени екіпажа наймалися на роботу на судно у Новоросійську.