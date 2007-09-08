Для церемонії похоронів Паваротті залучать винищувачі італійських ВВС

Остання земна дорога прославленого співака пройде під аплодисменти сотень тисяч шанувальників, яких навряд чи вміщатиме центральна площа Модени Пьяцца Гранде. Як і багато мегаконцертів маестро, його прощальний «вихід» побачать мільйони людей в прямому ефірі.

Не зважаючи на прохання рідних, офіційного статусу жалобним заходам уникнути не вдасться - сьогодні рідне місто Паваротті на кілька годин стане центром Всесвіту. Сюди прибудуть політики - від італійського прем`єра Проді до членів британської королівської сім`ї. Світові знаменитості, включаючи Боно з U-2, Стінга, Пласідо Домінго, Монтсеррат Кабальє, Елтона Джона. Для церемонії будуть залучені навіть винищувачі італійських ВВС - вони пролетять над площею з димовими шашками, що зображають національний триколор. Таке в Італії відбувається лише з нагоди подій загальнонаціонального масштабу.

Відспівування пройде в стінах пам`ятки ЮНЕСКО - красивого кафедрального собору Модени, а одну з частин літургії - Паніс Ангелікус - виконає близький друг і учень Паваротті Андреа Бочеллі.

Поховають «великого Лучано» в його традиційному сценічному костюмі - чорному смокінгу, білому метеликові і з білою хустинкою в руках. А в кишені, хто знає, мабуть, буде гнутий цвях - талісман, з яким співак не розлучався ніколи і навіть тримав один про запас. Оперні співаки, як відомо, найзабобонніші люди, вони фанатично вірять у долю.

В інтерв`ю, яке Паваротті дав «Коррьере делла сіра» кілька місяців тому і яке виявилося останнім, він сказав: «У моєму житті було все, про що тільки можна мріяти, коли Господь позбавить мене цього - ми з ним будемо квити. Але я до кінця залишуся оптимістом».

Комсомольская правда