Для церемонії похоронів Паваротті залучать винищувачі італійських ВВС
Світ прощається зі співаком
Остання земна дорога прославленого співака пройде під аплодисменти сотень тисяч шанувальників, яких навряд чи вміщатиме центральна площа Модени Пьяцца Гранде. Як і багато мегаконцертів маестро, його прощальний «вихід» побачать мільйони людей в прямому ефірі.
Не зважаючи на прохання рідних, офіційного статусу жалобним заходам уникнути не вдасться - сьогодні рідне місто Паваротті на кілька годин стане центром Всесвіту. Сюди прибудуть політики - від італійського прем`єра Проді до членів британської королівської сім`ї. Світові знаменитості, включаючи Боно з U-2, Стінга, Пласідо Домінго, Монтсеррат Кабальє, Елтона Джона. Для церемонії будуть залучені навіть винищувачі італійських ВВС - вони пролетять над площею з димовими шашками, що зображають національний триколор. Таке в Італії відбувається лише з нагоди подій загальнонаціонального масштабу.
Відспівування пройде в стінах пам`ятки ЮНЕСКО - красивого кафедрального собору Модени, а одну з частин літургії - Паніс Ангелікус - виконає близький друг і учень Паваротті Андреа Бочеллі.
Поховають «великого Лучано» в його традиційному сценічному костюмі - чорному смокінгу, білому метеликові і з білою хустинкою в руках. А в кишені, хто знає, мабуть, буде гнутий цвях - талісман, з яким співак не розлучався ніколи і навіть тримав один про запас. Оперні співаки, як відомо, найзабобонніші люди, вони фанатично вірять у долю.
В інтерв`ю, яке Паваротті дав «Коррьере делла сіра» кілька місяців тому і яке виявилося останнім, він сказав: «У моєму житті було все, про що тільки можна мріяти, коли Господь позбавить мене цього - ми з ним будемо квити. Але я до кінця залишуся оптимістом».