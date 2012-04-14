Десятки тисяч християн чекають Благодатного вогню
10:54, 14 квітня 2012Світ
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Десятки тисяч християн з усього світу зібралися у Велику суботу на вулиці Старого Єрусалиму.
Сходження Благодатного вогню вважають дивом. Фото Rambler.ru
Як повідомляє РІА «Новости», всі вони бажають стати учасниками і свідками церемонії сходження Благодатного вогню, який щорічно з'являється за молитвами православних напередодні Великодня у храмі Гробу Господнього.
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