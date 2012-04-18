Американський мільярдер Уоррен Баффет хворий: у нього діагностували рак

У липні Баффет пройде курс радіотерапії. Про це повідомляє радіостанція "Ехо Москви".

Як розповів сам мільярдер, загрози для життя немає, оскільки пухлину виявили на ранній стадії. У листі до акціонерів своєї компанії 81-річний інвестор повідомив, що не збирається йти на пенсію.