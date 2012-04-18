Американський мільярдер Уоррен Баффет хворий: у нього діагностували рак
10:01, 18 квітня 2012Світ
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Пухлину виявили на ранній стадії.
|Уоррен Баффет готується до радіотерапії
У липні Баффет пройде курс радіотерапії. Про це повідомляє радіостанція "Ехо Москви".
Як розповів сам мільярдер, загрози для життя немає, оскільки пухлину виявили на ранній стадії. У листі до акціонерів своєї компанії 81-річний інвестор повідомив, що не збирається йти на пенсію.
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