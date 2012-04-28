Саакашвілі готовий оскопитись в обмін на Осетію та Абхазію

На привелике здивування журналістів, Саакашвілі також заявив, що навіть готовий відправити до Москви частини власного тіла, до яких Кремль проявляв «особливий інтерес», повідомляє Радіо Свобода.

Президент Грузії, який протягом багатьох років намагається переконати Росію залишити сепаратистські регіони Грузії, заявив, що готовий залишити президентську посаду, якщо тільки це допоможе справі. Адже в Кремлі неодноразово говорили, що Саакашвілі – головна перешкода нормалізації стосунків із Грузією.

Саакашвілі навіть може пожертвувати власними органами в обмін на повернення Абхазії та Південної Осетії під юрисдикцію Тбілісі.

«На додаток, я готовий відрізати і прислати їм ті частини тіла, до яких вони колись проявили інтерес. Я готовий це зробити, і навіть без іронії, якщо вони виведуть свої війська і дадуть грузинському народу, нашому багатонаціональному населенню можливість розвиватися в межах міжнародно визнаних кордонів», – заявив Саакашвілі в прямому ефірі центральних телеканалів. Пізніше ці слова з телевізійних новин вирізали.

Нагадаємо, у листопаді 2008 року французький журнал Nouvel Observateur опублікував розмову Володимира Путіна і Ніколя Саркозі під час війни в Південній Осетії, в якій російський прем’єр пообіцяв «підвісити Саакашвілі за яйця».