До пошуку зниклого російського літака Superjet-100 підключили армію

До пошуку зниклого раніше з екранів радарів в Індонезії літака Sukhoi Superjet-100 (SSJ-100) підключилися військові і поліція. Про це повідомляє газета The Jakarta Post. На цей час пошуки з повітря ускладнені туманом і ніччю, що насувається. У зв'язку з цим було вирішено їх припинити і приступити до наземної пошукової операції.

За останніми даними, на борту було 50 осіб - 8 росіян, 2 італійця, француз, американець і 38 громадян Індонезії (співробітники авіакомпаній і журналісти). За даними The Jakarta Post, на борту було 46 пасажирів і членів екіпажу, з яких 8, - росіяни. Раніше, нагадаємо, йшлося про 44 пасажири і членів екіпажу.

За іншою версією, яку приводять РІА «Новости», зв'язок з літаком пропав на відстані 59 кілометрів від аеропорту в районі гори Салак. Її висота складає 2,16 тисячі метрів, тому фахівці не виключають, що літак міг у неї врізатися. За деякими даними, пального в літака було на 2 години (сам демонстраційний політ мав тривати не більш ніж півгодини), тому на данний момент воно об’єктивно мало закінчитися. Також з'явилася інформація, що літак міг впасти в Західній Яві - жителі одного з місцевих сіл, нібито, чули рев авіаційних двигунів.

"Екіпаж літака був досвідчений і мав достатній наліт. Пілот Яблонцев був першим пілотом, який піднімав в повітря перший літак Sukhoi SuperJet-100", - наводить агентство РІА «Новости» слова представника Об'єднаної авіабудівної корпорації, до складу якої входить "Сухой". При цьому російська сторона підкреслює, що літак був після першого демонстраційного польоту технічно справний.

Лента.ру