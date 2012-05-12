За місяць головним заняттям Саркозі стануть судові допити

Дані розгляди стосуються звинувачень у корупції і порушень правил фінансування, допущених в ході виборчої кампанії.

Недоторканість Н.Саркозі припиняється у середині червня 2012 року, рівно через місяць після того, як обраний президент Франсуа Олланд принесе присягу. Церемонія інавгурації 24-го президента Франції призначена на 15 травня 2012 року.

Чинний президент Франції відкидає всі пред'явлені йому звинувачення. Проте торішній прецедент за участю екс-президента Жака Ширака свідчить про те, що суд республіки прийме у провадження справу навіть проти колишнього керівника держави.

«У минулому той стиль поведінки, якого дотримувався Н.Саркозі і на підставі якого проти нього висунуто звинувачення, був достатньо поширений, але суди закривали на це очі, - зауважив експерт паризького Центру політичних досліджень Філіпп Брод. - Але часи змінюються, і французькі судді набралися мужності».

Найбільш небезпечною з погляду вірогідності отримання звинувачувального вердикту є справа, пов'язана з Ліліан Бетанкур. За версією звинувачення, спадкоємиця L'Oreal і найбагатша жінка Франції незаконно спонсорувала виборчу кампанію Н.Саркозі в 2007 році. Йдеться про 50 тисяч євро, які, за свідченнями бухгалтера Бетанкур, вона передала Н.Саркозі.

Іншим важливим епізодом в звинуваченнях проти Н.Саркозі є "справа Карачі", коли знайомі французького президента брали участь в корупційних схемах і одержували "відкати" при постачанні зброї до Пакистану.

Крім цього, останнім часом на адресу Н.Саркозі часто звучали звинувачення в отриманні грошей від убитого екс-диктатора Лівії Муаммара Каддафі. Проте ця інформація, незважаючи на всі заяви, поки не дістала офіційного документального підтвердження.

Як повідомляв УНІАН, під час другого туру виборів на посаду президента Франції правий консерватор Н.Саркозі програв своєму опонентові від соціалістів близько 3% голосів.