На Олімпіаді в Лондоні буде використано акустичну зброю

Міністерство оборони підтвердило, що влітку 2012 року в Лондоні буде розгорнено так звані «акустичні гармати», які можуть генерувати сигнал, який викликає фізичний біль.

Подібне устаткування вже було помічене на одному з десантних кораблів в акваторії Темзи.

Як повідомляє ВВС, така зброя може застосовуватися проти натовпу як заклик розійтися. Оскільки «акустичні гармати» здатні відтворювати заглушливий звук рівня 150 децибел у радіусі одного метра, заклики буде почуто в прямому і переносному сенсі слова.