На Олімпіаді в Лондоні буде використано акустичну зброю
02:01, 13 травня 2012Світ
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Для забезпечення безпеки Олімпіади в Лондоні буде застосовано акустичну зброю, повідомляє Бі-бі-сі.
Міністерство оборони підтвердило, що влітку 2012 року в Лондоні буде розгорнено так звані «акустичні гармати», які можуть генерувати сигнал, який викликає фізичний біль.
Подібне устаткування вже було помічене на одному з десантних кораблів в акваторії Темзи.
Як повідомляє ВВС, така зброя може застосовуватися проти натовпу як заклик розійтися. Оскільки «акустичні гармати» здатні відтворювати заглушливий звук рівня 150 децибел у радіусі одного метра, заклики буде почуто в прямому і переносному сенсі слова.
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