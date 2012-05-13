На Олімпіаді в Лондоні буде використано акустичну зброю

02:01, 13 травня 2012
Світ
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Для забезпечення безпеки Олімпіади в Лондоні буде застосовано акустичну зброю, повідомляє Бі-бі-сі.

Міністерство оборони підтвердило, що влітку 2012 року в Лондоні буде розгорнено так звані «акустичні гармати», які можуть генерувати сигнал, який викликає фізичний біль.

Подібне устаткування вже було помічене на одному з десантних кораблів в акваторії Темзи.

Як повідомляє ВВС, така зброя може застосовуватися проти натовпу як заклик розійтися. Оскільки «акустичні гармати» здатні відтворювати заглушливий звук рівня 150 децибел у радіусі одного метра, заклики буде почуто в прямому і переносному сенсі слова.

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