Учасники мітингу проти війни в Іраку штурмували Капітолій (фото)

У ході багатотисячного мітингу протесту біля будівлі Капітолія у Вашингтоні заарештовано 160 осіб, повідомляє “ РІА Новости ”.

Арешти почалися після того, як деякі учасники мітингу перестрибнули через огорожі перед сходами Капітолія. Багато хто, подолавши огорожу, не чинив опору, проте, принаймні в двох випадках, поліції довелося застосувати хімічні аерозолі в той час, коли правоохоронці намагалися за допомогою щитів видворити мітингувальників зі сходів Капітолія. У відповідь учасники акції протесту кидали свої плакати й кричали "Ганьба вам".

Штурмувати Капітолій протестуючі вирішили після того, як поліція не відреагувала на акцію, в ході якої на лужку перед Капітолієм мітингувальники лягли на землю й накрилися транспарантами, що, за задумом учасників акції, символізувало солдатів, загиблих