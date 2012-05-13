У Тбілісі повінь, є жертви
04:16, 13 травня 2012Світ
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У столиці Грузії через тривалі зливи почалася повінь.
Покивідомопро загибельтрьох людей.Єпостраждаліі зниклі.
Потужніпотокиводируйнувалибудинки,виривалидерева, неслиавтомобілі.
ЯкповідомивглаваслужбинадзвичайнихситуаційТбілісі,триметровахвиляповністюзруйнувалаодин зжитловихбудинків.Тамвиявленітілажінкиі двохдітей.
Рятувальникиі бригади"швидкоїдопомоги" працюютьврежимінадзвичайноїситуації.
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