У Тбілісі повінь, є жертви

У столиці Грузії через тривалі зливи почалася повінь.

Покивідомопро загибельтрьох людей.Єпостраждаліі зниклі.



Потужніпотокиводируйнувалибудинки,виривалидерева, неслиавтомобілі.



ЯкповідомивглаваслужбинадзвичайнихситуаційТбілісі,триметровахвиляповністюзруйнувалаодин зжитловихбудинків.Тамвиявленітілажінкиі двохдітей.



Рятувальникиі бригади"швидкоїдопомоги" працюютьврежимінадзвичайноїситуації.

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