У Тбілісі повінь, є жертви

04:16, 13 травня 2012
Світ
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У столиці Грузії через тривалі зливи почалася повінь.

Покивідомопро загибельтрьох людей.Єпостраждаліі зниклі.

Потужніпотокиводируйнувалибудинки,виривалидерева, неслиавтомобілі.

ЯкповідомивглаваслужбинадзвичайнихситуаційТбілісі,триметровахвиляповністюзруйнувалаодин зжитловихбудинків.Тамвиявленітілажінкиі двохдітей.

Рятувальникиі бригади"швидкоїдопомоги" працюютьврежимінадзвичайноїситуації.

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