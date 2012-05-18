ЄБРР обрав нового президента
22:14, 18 травня 2012Світ
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Постійний секретар міністерства юстиції Великобританії Сума Чакрабарті (Suma Chakrabarti) обраний президентом Європейського банку реконструкції та розвитку.
Проце йдетьсявповідомленнібанку.Дляперемогикандидатмавздобутипідтримку неменшеполовини з65акціонерів, які представляють неменше 50% капіталубанку.
Чакрабарті- 53 роки, вінвипускникуніверситетівОксфордаіСассекса, працюваввурядіВеликобританіїз 1984р.,удостоєнийзваннялицаряорденаБританськоїімперії.Вінстав першимбританцем, обранимнацюпосаду,всуперечнеписанійтрадиціїставитинанеїнімцівабофранцузів.
Чакрабартівступить на посадупрезидентаЄБРР3 липня.
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