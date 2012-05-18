ЄБРР обрав нового президента

22:14, 18 травня 2012
Світ
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Постійний секретар міністерства юстиції Великобританії Сума Чакрабарті (Suma Chakrabarti) обраний президентом Європейського банку реконструкції та розвитку.

Проце йдетьсявповідомленнібанку.Дляперемогикандидатмавздобутипідтримку неменшеполовини з65акціонерів, які представляють неменше 50% капіталубанку.

Чакрабарті- 53 роки, вінвипускникуніверситетівОксфордаіСассекса, працюваввурядіВеликобританіїз 1984р.,удостоєнийзваннялицаряорденаБританськоїімперії.Вінстав першимбританцем, обранимнацюпосаду,всуперечнеписанійтрадиціїставитинанеїнімцівабофранцузів.

Чакрабартівступить на посадупрезидентаЄБРР3 липня.

 

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