У Москві на Петрівці 38 поліцейські затримали близько 10 опозиціонерів

Про це повідомили РІА «Новости» у вівторок в прес-службі столичного главку МВС.

Увечері в понеділок біля будівлі московської поліції зібралися представники опозиції, щоб висловити свій протест. Поліцейські почали попереджати людей про те, щоб вони не заважали проходу громадян біля будівлі на Петрівці, 38. Після того, як кілька людей відмовилися виконати вимоги поліцейських, їх затримали. За даними прес-служби, "в цілях забезпечення антитерористичного захисту режимного об'єкта громадянам, які зібралися біля будівлі ГУМВС Росії по Москві на Петрівці, 38, було запропоновано перейти на інший бік вулиці". Повідомлялося про двох затриманих.

"Всього в районі вулиці Петрівка було затримано 10 осіб. У відношенні чотирьох складено протоколи про адміністративну відповідальність за статтею 19.3 КоАП "непокору законним вимогам співробітника поліції", з рештою були проведені профілактичні бесіди, після яких їх відпустили з відділку поліції", - сказав співрозмовник агентства.