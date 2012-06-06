Грузія і США обговорили зміцнення оборони

Клінтон заявила про це, виступаючи у вівторок після переговорів в Батумі з грузинським президентом Михайлом Саакашвілі, передає Радіо Свобода.

На зустрічі обговорювалися, зокрема, заходи зміцнення системи національної безпеки Грузії. Американський держсекретар взяла участь у церемонії спуску на воду патрульного судна, на обслуговування якого Сполучені Штати раніше виділили певну суму.

Перебуваючи в Батумі, Хілларі Клінтон підтвердила прихильність США територіальної цілісності Грузії.

"Ми домовилися про співпрацю у сфері оборони, США проведуть навчання грузинських збройних сил, щоб вони могли проводити моніторинг морського і повітряного простору, також ми проведемо модернізацію вертольотів", - цитує Новини-Грузія.

За її словами, Грузія найближчим часом "стане сильним міжнародним партнером з поліпшеною обороноздатністю". Вона також відзначила участь грузинських військових у міжнародній миротворчій місії в Афганістані.



Держсекретар також закликала Саакашвілі зробити все для того, щоб чергові парламентські вибори в країні були вільними і справедливими, підкресливши, що подальший розвиток Грузії "залежить від якості її демократії".



Клінтон прибула з візитом до Грузії в рамках регіонального турне з Вірменії. З Батумі 6 червня вона попрямує в Баку.