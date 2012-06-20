У Єгипті обидва кандидати в президенти заявляють про свою перемогу

Як передає Радіо «Свобода», за словами представника виборчого штабу, А.Шафік набрав 51,5% голосів.

Раніше, однак, про перемогу свого кандидата заявив штаб Мохаммеда Мурсі, що представляє організацію «Брати-мусульмани». Прихильники М.Мурсі стверджують, що він отримав 52% голосів.

Між тим Вища виборча комісія Єгипту зажадала від кандидатів утриматися від передчасного оголошення підсумків президентських виборів. У заяві виборчкому наголошується, що "підрахунок голосів ще триває, і результати будуть оголошені самою комісією найближчим часом".