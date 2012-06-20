У Єгипті обидва кандидати в президенти заявляють про свою перемогу
00:30, 20 червня 2012Світ
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Штаб кандидата в президенти Єгипту, екс-прем'єра країни Ахмеда Шафіка заявив сьогодні про його перемогу на президентських виборах, що відбулися минулого тижня.
Як передає Радіо «Свобода», за словами представника виборчого штабу, А.Шафік набрав 51,5% голосів.
Раніше, однак, про перемогу свого кандидата заявив штаб Мохаммеда Мурсі, що представляє організацію «Брати-мусульмани». Прихильники М.Мурсі стверджують, що він отримав 52% голосів.
Між тим Вища виборча комісія Єгипту зажадала від кандидатів утриматися від передчасного оголошення підсумків президентських виборів. У заяві виборчкому наголошується, що "підрахунок голосів ще триває, і результати будуть оголошені самою комісією найближчим часом".
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