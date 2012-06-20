Путін знайшов чим відповісти на «список Магнітського»

"Якщо будуть якісь обмеження, пов'язані з якимись громадянами Росії на в'їзд у США, значить, будуть відповідні обмеження на в'їзд у Російську Федерацію енної кількості американців. Не знаю, кому це потрібно, але це не наш вибір", - сказав В.Путін на підсумковій прес-конференції в мексиканському Лос-Кабос, де завершився саміт G20, пише РБК.

Раніше стало відомо, що комітет сенату США з міжнародних відносин переніс, заплановане на 19 червня, голосування по законопроекту про введення "списку Магнітського" після запиту одного з сенаторів, чиє ім'я не повідомляється. Голосування з даного законопроекту перенесено на 26 червня.