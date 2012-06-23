Польша вимагає негайно звільнити кореспондента в Білорусі
05:24, 23 червня 2012Світ
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Польща викликала для консультацій білоруського посла у Варшаві - після арешту в Білорусі кореспондента польської «Газети Виборчої» Анджея Почобута.
Журналістбувзатриманийу своєму будинкувмістіГродно,повідомляєРадіоСвобода.Йогозновузвинувачуютьу наклепінапрезидентаБілорусіОлександраЛукашенка.Варшаванаполягаєнатому, щобкореспондентазвільнилинегайно.Польськасторонапідкреслила,що подібніінцидентиведуть лишедо подальшоїізоляціїБілорусі іпогіршення їївідносин зЄвросоюзом.
Засловами польськогопрем'єраДональдаТуска, главиурядівЧехії, Угорщинита Словаччинивисловилипідтримкупозиціїкерівництва Польщівзв'язкуз арештомПочобута.
УлипніминулогорокуПочобутза звинуваченням унаклепіна Лукашенкабувзасуджений до трьохроків позбавленняволі- звідстрочкоюнадва роки.
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