Польша вимагає негайно звільнити кореспондента в Білорусі

Польща викликала для консультацій білоруського посла у Варшаві - після арешту в Білорусі кореспондента польської «Газети Виборчої» Анджея Почобута.

Журналістбувзатриманийу своєму будинкувмістіГродно,повідомляєРадіоСвобода.Йогозновузвинувачуютьу наклепінапрезидентаБілорусіОлександраЛукашенка.Варшаванаполягаєнатому, щобкореспондентазвільнилинегайно.Польськасторонапідкреслила,що подібніінцидентиведуть лишедо подальшоїізоляціїБілорусі іпогіршення їївідносин зЄвросоюзом. Засловами польськогопрем'єраДональдаТуска, главиурядівЧехії, Угорщинита Словаччинивисловилипідтримкупозиціїкерівництва Польщівзв'язкуз арештомПочобута. УлипніминулогорокуПочобутза звинуваченням унаклепіна Лукашенкабувзасуджений до трьохроків позбавленняволі- звідстрочкоюнадва роки.

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