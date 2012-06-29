Парламент Німеччини схвалив європейську Бюджетну угоду

Бундестаг у п'ятницю схвалив європейську Бюджетну угоду та Механізм фінансової стабільності (МФС).

ЗаУгодупроголосував491депутат,проти -111,шість чоловікутрималися, повідомляєРІА"Новости" зпосиланнямнаFinancial Times Deutschland.Длясхваленняпотрібно було неменше414голосів. Угода має щебутиузгоджена з бундесратом-палатоюземельногопредставництва.Передбачається,що Німеччиназможератифікуватидокументдо1 липня.

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