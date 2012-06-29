Парламент Німеччини схвалив європейську Бюджетну угоду
23:05, 29 червня 2012Світ
639 0
Бундестаг у п'ятницю схвалив європейську Бюджетну угоду та Механізм фінансової стабільності (МФС).
ЗаУгодупроголосував491депутат,проти -111,шість чоловікутрималися, повідомляєРІА"Новости" зпосиланнямнаFinancial Times Deutschland.Длясхваленняпотрібно було неменше414голосів.
Угода має щебутиузгоджена з бундесратом-палатоюземельногопредставництва.Передбачається,що Німеччиназможератифікуватидокументдо1 липня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter