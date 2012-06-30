Призупинено суд над Войцехом Ярузельським

Колишній міністр оборони і президент Польщі Войцех Ярузельський не може брати участь в судових процесах за станом здоров'я, постановили експерти.

ЯкпередаєРІА"Новости" зпосиланнямнаПольськеагентствопресове, доповідьлікарської комісіїбуло переданодо Окружного судуВаршави,якийухваливпризупинитипроцес.Повторниймедогляд88-річногогенералапризначенийзапівроку. Ярузельськийутравнізізнавсяжурналістамоднієї згазет,щосмертельнохворий.Ранішедружинаекс-президентаБарбараповідомляла,щоуїї чоловікалімфома, івін проходитькурсхіміотерапії. Екс-президентазвинувачуютьу зв'язкузвведеннямв 1981році вПольщівоєнного станута придушеннямопозиції.Судрозпочався2008року. ТакожЯрузельськийєоднимз обвинувачениху справіпро розстрілробітників угрудні 1970 рокуу Гданську тасусідніхмістах.

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