Призупинено суд над Войцехом Ярузельським

00:40, 30 червня 2012
Світ
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Колишній міністр оборони і президент Польщі Войцех Ярузельський не може брати участь в судових процесах за станом здоров'я, постановили експерти.

ЯкпередаєРІА"Новости" зпосиланнямнаПольськеагентствопресове, доповідьлікарської комісіїбуло переданодо Окружного судуВаршави,якийухваливпризупинитипроцес.Повторниймедогляд88-річногогенералапризначенийзапівроку.

Ярузельськийутравнізізнавсяжурналістамоднієї згазет,щосмертельнохворий.Ранішедружинаекс-президентаБарбараповідомляла,щоуїї чоловікалімфома, івін проходитькурсхіміотерапії.

Екс-президентазвинувачуютьу зв'язкузвведеннямв 1981році вПольщівоєнного станута придушеннямопозиції.Судрозпочався2008року.

ТакожЯрузельськийєоднимз обвинувачениху справіпро розстрілробітників угрудні 1970 рокуу Гданську тасусідніхмістах.

 

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