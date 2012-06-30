Призупинено суд над Войцехом Ярузельським
00:40, 30 червня 2012Світ
1051 0
Колишній міністр оборони і президент Польщі Войцех Ярузельський не може брати участь в судових процесах за станом здоров'я, постановили експерти.
ЯкпередаєРІА"Новости" зпосиланнямнаПольськеагентствопресове, доповідьлікарської комісіїбуло переданодо Окружного судуВаршави,якийухваливпризупинитипроцес.Повторниймедогляд88-річногогенералапризначенийзапівроку.
Ярузельськийутравнізізнавсяжурналістамоднієї згазет,щосмертельнохворий.Ранішедружинаекс-президентаБарбараповідомляла,щоуїї чоловікалімфома, івін проходитькурсхіміотерапії.
Екс-президентазвинувачуютьу зв'язкузвведеннямв 1981році вПольщівоєнного станута придушеннямопозиції.Судрозпочався2008року.
ТакожЯрузельськийєоднимз обвинувачениху справіпро розстрілробітників угрудні 1970 рокуу Гданську тасусідніхмістах.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter