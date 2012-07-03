Airbus вперше побудує завод в США

Європейський авіаконцерн Airbus офіційно оголосив про плани будівництва першого заводу на території США.

ЯксталовідомоAssociated Pressз неофіційнихджерел, заводбуде розташованийнатериторіїм.Мобіл, третього завеличиною місташтатуАлабама, інаньомубудездійснюватисяскладаннялітакаA320.Будівництвопочнетьсявсередині2013 р.,виробництво - з2016-го, а щезадва рокивАлабамізбиратимутьпо 40-50лайнерівA320на рік.



ЗаводдопоможезнизитивартістьскладаннямоделіA320порівняноз двомаіншимизаводамикомпаніями- вТулузійГамбурзі.Якочікується, власнийзаводнатериторії СШАдопоможеAirbusуспішнішеконкуруватизBoeing.



Натериторії м.Мобіл, нагадуєРосБізнесКонсалтинг,вжеє відділенняAirbus, що займаєтьсярозробкоюобладнаннядлялітаківмоделейA330,A380іA350.



ЧасткаAirbusнаринкувузькофюзеляжнихлітаківуСША наразі становить20%.





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