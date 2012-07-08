Янукович висловив співчуття Путіну

Про це повідомляє прес-служба Президента України.

«Від імені українського народу і від себе особисто прошу Вас, шановний Володимире Володимировичу, передати слова щирого співчуття рідним і близьким загиблих, а також побажати якнайшвидшого одужання постраждалим», - йдеться у співчутті глави Української держави.

Президент України запропонував Російській Федерації допомогу в ліквідації наслідків цієї стихії.

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Як повідомляє РІА «Новости», за останніми даними, внаслідок повені у Краснодарському краї РФ загинуло 150 осіб.

Паводок у ніч на 7 липня затопив понад 5 тисяч житлових будинків у трьох містах (Геленджик, Кримськ, Новоросійськ) и низці селищ на Кубані.

По медичну допомогу звернулися 320 осіб, були госпіталізовані 104 людини.

МНС повідомляє про 12 тисяч 71 постраждалого .

Порушені системи енерго-, газо- і водопостачання, автомобільний і залізничний рух.

Причиною повені, за офіційними даними, стали зливи.