Янукович висловив співчуття Путіну
Президент України Віктор Янукович висловив співчуття Президентові Російської Федерації Володимиру Путіну у зв`язку з численними людськими жертвами внаслідок потужної повені в Краснодарському краї.
Про це повідомляє прес-служба Президента України.
«Від імені українського народу і від себе особисто прошу Вас, шановний Володимире Володимировичу, передати слова щирого співчуття рідним і близьким загиблих, а також побажати якнайшвидшого одужання постраждалим», - йдеться у співчутті глави Української держави.
Президент України запропонував Російській Федерації допомогу в ліквідації наслідків цієї стихії.
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Як повідомляє РІА «Новости», за останніми даними, внаслідок повені у Краснодарському краї РФ загинуло 150 осіб.
Паводок у ніч на 7 липня затопив понад 5 тисяч житлових будинків у трьох містах (Геленджик, Кримськ, Новоросійськ) и низці селищ на Кубані.
По медичну допомогу звернулися 320 осіб, були госпіталізовані 104 людини.
МНС повідомляє про 12 тисяч 71 постраждалого .
Порушені системи енерго-, газо- і водопостачання, автомобільний і залізничний рух.
Причиною повені, за офіційними даними, стали зливи.