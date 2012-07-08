У Росії оголошено День жалоби

Про це повідомляє прес-служба Кремля.

Потік води у ніч на 7 липня затопив більш як 5 тисяч житлових будинків у трьох містах (Геленджик, Кримськ, Новоросійськ) і ряді селищ Краснодарського краю. За даними джерела в силових структурах регіону, жертвами розгулу стихії стали 155 чоловік. Офіційно поки що повідомляється про 150 загиблих.

В Україні в Чернігівській області у суботу вранці перекинувся автобус із 43 паломниками з міста Великий Лука Псковської області. Загинули 14 росіян, 29 постраждали. За фактом ДТП порушено кримінальну справу за статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху".

Відповідно до президентського указу, на всій території Росії, а також в її закордонних представництвах 9 липня будуть приспущені державні прапори.

"Установам культури, а також державним телеканалам рекомендовано утриматися від демонстрації розважальних передач", - відзначає прес-служба Кремля.