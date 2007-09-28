Світові ціни на нафту значно підвищилися

08:10, 28 вересня 2007
Світ
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За підсумками торгів на провідних біржах

Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 27 вересня 2007 р. на провідних нафтових біржах значно підвищилися. Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів найближчого місяця постачання склали: - в Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 80,03 (+2,60) долл./барр.; - в Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 82,88 (+2,58) долл./барр.

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