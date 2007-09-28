Світові ціни на нафту значно підвищилися

За підсумками торгів на провідних біржах

Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 27 вересня 2007 р. на провідних нафтових біржах значно підвищилися. Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів найближчого місяця постачання склали: - в Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 80,03 (+2,60) долл./барр.; - в Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 82,88 (+2,58) долл./барр. РосБізнесКонсалтинг

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