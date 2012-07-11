У серпні Росія стане повноправним членом СОТ

Повноправним членом Світової організації торгівлі Росія стане 9 серпня.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно зі статутом СОТ країна автоматично стає повноправним членом цієї організації через 30 днів після ратифікації парламентом протоколу про вступ.

Нагадаємо, що Держдума РФ у вівторок, 10 липня, прийняла постанову про ратифікацію протоколу про приєднання Росії до СОТ.

Переговори про приєднання до СОТ Росія почала вести в 1995 році.

В рамках вступу до організації РФ погодилася знизити середньозважену ставку імпортних мит з 10,3% до 7,1%, зокрема на сільгосппродукцію – з 15,5% до 11,3%, на промислові товари – з 9,4% до 6,4%.

За оцінкою Світового банку, вступ до СОТ упродовж трьох років приноситиме РФ близько 3,3% ВВП на рік, а через десять років - вигода може збільшитися до 11% ВВП.