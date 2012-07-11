У Середземному морі потонули 54 мігранти, які намагалися дістатися Італії

Про це передає радіо «Свобода» з посиланням на дані відомства ООН у справах біженців.

Вижила тільки одна людина - громадянин Еритреї, який був врятований рибалками біля берегів Тунісу в понеділок. Він повідомив співробітникам ООН, що інші пасажири судна померли від зневоднення, оскільки у них не було з собою запасів води.

Судно, в якому знаходилися 55 біженців, залишило берега Лівії в кінці червня. Серед них були громадяни Лівії, Еритреї та інших країн.

За даними ООН, цього року з Лівії до Італії і Мальти на човнах дісталися понад 2300 осіб. З січня цього близько 170 загинули при спробі потрапити в Європу.