У США скоротили прогноз зростання економіки

ФРС прогнозує, що рівень безробіття, який нині становить 8,2%, скоротиться, проте зростання зайнятості буде вкрай незначним. Облікова ставка буде залишена на рівні від 0 до 0,25% для стимуляції більш активного економічного зростання. При цьому рівень інфляції має скласти 2%. Очікується, що такий рівень облікової ставки та інфляції збережеться в середньостроковій перспективі, тобто до 2014 року, повідомляє РосБізнесКонсалтинг.

У звіті також наголошується, що частина керівництва ФРС висловилася за запуск стимулюючої програми для скорочення безробіття і зростання економіки. При цьому їх колеги погодилися з можливістю стимулювання економіки в тому випадку, якщо інфляція буде нижче запланованої позначки, а також буде існувати значний ризик рецесії.

ФРС має намір здійснювати обмін облігацій Казначейства США в розмірі близько 44 млрд дол щомісяця. Акція буде спрямована на викуп довгострокових облігацій замість короткострокових. Всього на ці цілі буде витрачено 267 млрд дол.

Серед зовнішніх загроз економіці США були зазначені криза в єврозоні та уповільнення економічного зростання в світі. При цьому в звіті наголошується, що ступінь вразливості економіки і фінансової системи США через події в ЄС зросла у середньостроковій перспективі.

Наступна зустріч керівників ФРС призначена на 31 липня - 1 серпня.