ЗМІ: Сирія пустила спостерігачів ООН розібратись у різанині в Тремсесі

Команда спостерігачів виїхала туди з Дамаска в суботу на трьох автомобілях. Селище Тремсех розташоване за 25 кілометрів на північний захід від міста Хама, пише BBC Україна.

Уряд Сирії наполягає, що здівйснював військову операцію проти озброєних повстанців і його армія не вбивала мирних жителів.

Докладних повідомлень про жертви серед цивільних поки немає.

Чітка картина подій, які сталися у Тремсеху, невідома.

В заяві сирійського уряду йдеться, що в ході атаки були знищені укриття, і вбито багато повстанців, або "терористів", як їх називає влада, десятки бійців - захоплені.

На відміну від різанини в місті Хула, яка сталася два місяці тому, цього разу опозиція ще не показала відео або детальний перелік вбитих цивільних.

Водночас спостерігачі ООН підтвердили, що урядові сили застосували танки, артилерію та гелікоптери під час атаки, що є порушенням зобов'язань, взятих урядом перед ООН на виконання мирного плану спецпосланця Кофі Анна.