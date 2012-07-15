Потужний вибух розтрощив нічний клуб в Афінах

17:21, 15 липня 2012
Світ
1324 0

Потужний вибух прогримів у нічному клубі в афінській гавані Пірей. 

Як повідомляє РІА «Новости», за даними поліції, відомостей про потерпілих немає. У момент вибуху заклад було зачинено

Обрушилася одна зі стін будівлі, збиток завдано навколишнім будинкам і припаркованим поблизу автомобілям.

Поліція розслідує причини вибуху, на місці події працюють вибухотехніки.

За попередніми даними, у будівлі спрацювала саморобна бомба з великою кількістю вибухівки.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter