Потужний вибух розтрощив нічний клуб в Афінах

Як повідомляє РІА «Новости», за даними поліції, відомостей про потерпілих немає. У момент вибуху заклад було зачинено

Обрушилася одна зі стін будівлі, збиток завдано навколишнім будинкам і припаркованим поблизу автомобілям.

Поліція розслідує причини вибуху, на місці події працюють вибухотехніки.

За попередніми даними, у будівлі спрацювала саморобна бомба з великою кількістю вибухівки.