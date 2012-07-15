Потужний вибух розтрощив нічний клуб в Афінах
17:21, 15 липня 2012Світ
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Потужний вибух прогримів у нічному клубі в афінській гавані Пірей.
Як повідомляє РІА «Новости», за даними поліції, відомостей про потерпілих немає. У момент вибуху заклад було зачинено
Обрушилася одна зі стін будівлі, збиток завдано навколишнім будинкам і припаркованим поблизу автомобілям.
Поліція розслідує причини вибуху, на місці події працюють вибухотехніки.
За попередніми даними, у будівлі спрацювала саморобна бомба з великою кількістю вибухівки.
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