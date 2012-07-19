Росія і Китай не знайшли спільного знаменника з рештою РБ ООН по Сирії

Про повідомляє в РІА "Новости" з посиланням на Рейтер.

Голосування по цьому проекту резолюції намічене на четвер.

По Сирії в СБ ООН були два проекти резолюцій: російський - з пропозицією продовжити на три місяці мандат спостерігачів в надії на політичний процес, і західний - із погрозою санкцій.

Раніше в четвер Росія і Китай, скориставшись правом вето, заблокували прийняття в СБ ООН західного проекту резолюції з врегулювання сирійського конфлікту. Російський проект резолюції був знятий з голосування, оскільки представники МЗС РФ визнали "продовження конфронтації в СБ ООН безглуздим і контрпродуктивним".

Таким чином, Москва і Пекін уже втретє блокують прийняття резолюцій із погрозою санкцій проти Сирії - раніше це відбувалося в жовтні минулого року і в лютому нинішнього.

Москва неодноразово заявляла, що не допустить стосовно Сирії лівійського сценарію, вважаючи, що сирійці самі повинні вирішити долю своєї країни без зовнішнього втручання і в рамках широкого політичного діалогу.

За словами голови РБ ООН Нестора Осоріо, в сирійському конфлікті, що почався в березні 2011 року, загинуло вже близько 16 тисяч людей. Ситуація в цій країні вже не дозволяє впливати на владу чи опозицію, і одна резолюція не допоможе вирішенню проблеми, зазначив він.