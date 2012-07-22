ЗМІ: Дефолт може чекати Грецію уже в вересні
Високопоставлені представники МВФ проінформували керівництво Євросоюзу про те, що фонд має намір відмовитися від надання Греції подальшої фінансової допомоги
Про це повідомляє 22 липня журнал Der Spiegel, пише Дзеркало Тижня.
Це означає, що Греція може збанкрутувати вже в вересні. У серпні її востаннє може врятувати Європейський центробанк (ЄЦБ).
В даний час «трійка», що складається з Єврокомісії, ЄЦБ і МВФ, перевіряє, якою мірою уряд в Афінах виконує взяті на себе зобов'язання у сфері проведення реформ. Проте вже тепер очевидно, що Греція не зможе, як обіцяла, знизити держборг до 120% від обсягу внутрішнього валового продукту до 2020 року.
Якщо Греції буде надана відстрочка, то, за оцінками «трійки», їй доведеться виділити додаткову допомогу в розмірі від 10 до 50 млрд євро. Багато країн єврозони, проте, вже не готові платити за грецькі борги. А Нідерланди та Фінляндія прямо заявили, що вони будуть допомагати Афінам лише в тому випадку, якщо в порятунку Греції братиме участь і МВФ.
Тим часом країни єврозони прийшли до висновку, що вихід Греції з валютного союзу не призведе до краху євро. У спробі запобігти подальшому розповзанню кризи лідери держав єврозони мають намір відстрочити запуск постійного європейського стабфонду (Європейський стабілізаційний механізм — ESM).
У будь-якому випадку ESM не зможе почати роботу до того, як рішення про його законність підтвердить Федеральний конституційний суд ФРН, а це має статися 12 вересня.