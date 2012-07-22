ЗМІ: Дефолт може чекати Грецію уже в вересні

Про це повідомляє 22 липня журнал Der Spiegel, пише Дзеркало Тижня.

Це означає, що Греція може збанкрутувати вже в вересні. У серпні її востаннє може врятувати Європейський центробанк (ЄЦБ).

В даний час «трійка», що складається з Єврокомісії, ЄЦБ і МВФ, перевіряє, якою мірою уряд в Афінах виконує взяті на себе зобов'язання у сфері проведення реформ. Проте вже тепер очевидно, що Греція не зможе, як обіцяла, знизити держборг до 120% від обсягу внутрішнього валового продукту до 2020 року.

Якщо Греції буде надана відстрочка, то, за оцінками «трійки», їй доведеться виділити додаткову допомогу в розмірі від 10 до 50 млрд євро. Багато країн єврозони, проте, вже не готові платити за грецькі борги. А Нідерланди та Фінляндія прямо заявили, що вони будуть допомагати Афінам лише в тому випадку, якщо в порятунку Греції братиме участь і МВФ.

Тим часом країни єврозони прийшли до висновку, що вихід Греції з валютного союзу не призведе до краху євро. У спробі запобігти подальшому розповзанню кризи лідери держав єврозони мають намір відстрочити запуск постійного європейського стабфонду (Європейський стабілізаційний механізм — ESM).

У будь-якому випадку ESM не зможе почати роботу до того, як рішення про його законність підтвердить Федеральний конституційний суд ФРН, а це має статися 12 вересня.