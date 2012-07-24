Мати Магнітського вимагає назвати імена прокурорів, що розслідують справу її сина

Про це повідомила прес-служба фонду Hermitage Capital, пише РІА "Новости".

"У скарзі, поданій до суду адвокатом Наталії Магнітської, повідомляється, що вже цілий рік вона не може отримати від Генеральної прокуратури РФ інформації про те, хто входить до складу групи прокурорів, що наглядають за розслідуванням справ, в яких згадується ім'я її сина, і про те, які цими прокурорами були прийняті рішення", - йдеться в релізі.

У червні 2011 року за дорученням Дмитра Медведєва, який тоді був президентом, в Генпрокуратурі була створена група для посилення нагляду за ходом розслідування кримінальних справ, пов'язаних із Сергієм Магнітським. Генпрокурор РФ Юрій Чайка запевнив, що виконанням цього завдання займуться професіонали найвищого класу, за його словами, "весь цвіт російської прокуратури".

"У скарзі до суду також зазначається, що за законом Генеральна прокуратура зобов'язана діяти гласно, забезпечуючи права і свободи громадян, і винятки з цього правила допускаються тільки з метою охорони державної таємниці", - говориться в прес-релізі Hermitage.

Нагадаємо, керуючий партнер аудиторської компанії Firestone Duncan, податковий та юридичний консультант інвестиційного фонду Hermitage Capital Management Сергій Магнітський був затриманий оперативниками управління з податкових злочинів ГУВС Москви 24 листопада 2008 року. В той же день Слідчий комітет при прокуратурі (попередник СК) пред'явив Магнітському в рамках кримінальної справи Hermitage звинувачення в співучасті в ухилянні від сплати податків з організації. Ще через день рішенням Тверського суду Москви Магнітський був заарештований. Він звинувачувався в організації та пособництві в ухилянні від сплати податків з організації групою осіб за попередньою змовою в особливо великому розмірі. Магнітський помер у московському СІЗО "Бутирка" 16 листопада 2009 року. Його смерть викликала великий суспільний резонанс.