«Аль-Каїда» заявила, що відправила бойовиків нанести удар «у саме серце» США

"Моджахеди вже висунулися слідами вашої армії, яка тікає. Вони поклялися покарати вас куди більш жорстоким чином, ніж це зробив Осама.", - заявив аль-Багдаді, повідомляє Lenta.ru з посиланням на NBC News.

Аль-Багдаді не уточнив, де саме планується нанести удар. "Найближчим часом ви побачите їх (бойовиків) у самому серці вашої країни, оскільки наша війна проти вас вже почалася", - сказав аль-Багдаді.

Спецслужби США стверджують, що Нью-Йорк, в якому після терактів 11 вересня 2001 року було попереджено більше десяти акцій терористів, не є метою бойовиків. За словами представника ФБР, зараз місту ніщо не загрожує. Агенти також зазначили, що лідери терористів досить часто загрожують терактами, проте їх попередження часто виявляються блефом.

Вважається, що людина на прізвисько аль-Багдаді очолила іракський осередок Аль-Каїди в 2010 році. Крім погрози вчинити теракт на території Сполучених Штатів, він також пообіцяв, що хвиля нападів і вбивств прокотиться по Іраку, з якого американські війська були виведені в грудні 2011 року.

23 липня в Іраку сталося кілька терактів, жертвами яких, за даними Agence France-Presse, стали більше 100 чоловік, не менше 200 були поранені. Цей день став найкривавішим для країни з початку 2012 року. Більшість загиблих були мусульманами-шиїтами. Це змусило деяких експертів припустити, що теракти скоїли сунітські бойовики з "Аль-Каїди".