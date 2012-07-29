Ромні готовий підтримати удар Ізраїлю по ядерних об’єктах Ірану

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Мітт Ромні під час свого візиту до Ізраїлю заявив, що «поставиться з повагою» до будь-яких дій Ізраїлю, якщо той визнає потрібним завдати удару по ядерних об'єктах Ірану. Про це повідомляє Дзеркало тижня.

Зустріч Ромні з ізраїльським прем'єром відбулася в резиденції Нетаньяху в Єрусалимі. За нею, як повідомлялося, будуть інші — як з представниками офіційних кіл і опозицією Ізраїлю, так і з палестинським прем'єр-міністром Саламом Файядом.

Візит Ромні в Ізраїль є частиною його міжнародного турне перед призначеними на осінь президентськими виборами в США.

На думку спостерігачів, кандидат від республіканської партії сподівається, що його Проізраїльська політика допоможе йому домогтися перемоги над Обамою в ключових штатах.