В Індії 300 тисяч людей застрягли в поїздах через відключення світла

Через масштабне відключення електрики в Індії 300 тисяч чоловік застрягли в поїздах.

Як повідомляє Lenta.ru, відключення світла на півночі і сході Індії сталося близько години дня за місцевим часом. Без електрики залишилися близько 600 млн чоловік (усього в Індії 28 штатів, в яких проживають 1,2 млрд чоловік).

Пасажирів метро евакуювали через найближчі станції. У тунелях у момент відключення світла знаходилися дев'ять поїздів. При цьому метро в Делі в середньому перевозить 1,8 млн чоловік за добу.

Відключення електрики спровокувало також хаос на шляхах, оскільки світлофори перестали працювати. Крім того, за відсутності електрики не працюють ліфти в шахтах, і з-під землі не могли вибратися кілька сотень чоловік.

Причини аварії поки що невідомі. Відновити електрику планується до вечора.

Наголошується, що за добу до цього, в ніч на 30 липня, без світла залишилися 370 млн чоловік у семи штатах на півночі Індії. Відновити подачу електроенергії вдалося тільки на вечір. За попередніми даними, причиною аварії стало перевищення ліміту споживання електрики цими штатами, через що зросло навантаження на розподільні мережі.