У Вісконсині у храмі розстріляли сикхів

Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», він убив шість чоловік, після чого був застрелений поліцією.

Злочинець увірвався на територію храму сикхів у місті Оук-Крік незадовго до початку богослужіння. Він убив священика біля входу у будівлю, а потім, увійшовши усередину храму, почав стріляти по прихожанах, які чекали на початок вранішньої молитви. В основному це були іммігранти з Індії - послідовники одного з індійських релігійних учень.

Очевидці розповіли поліції, що вогонь по натовпу відкрив білий чоловік. Йому близько 30 років. Імовірно він влаштував бійню у храмі на ґрунті релігійної ненависті. Пізніше силовики застрелили нападника. Щоправда, перед цим він убив одного офіцера поліції, іншого тяжко поранив. Окрім поліцейського, в лікарні перебувають ще дві людини, також у тяжкому стані, повідомляє «Рейтер».

Розслідування веде ФБР. Про те, що сталося у штаті Вісконсин, доповіли Президентові США Бараку Обамі. Він висловив співчуття рідним загиблих і пообіцяв надати всіляку допомогу у проведенні розслідування.

Поліція не виключає, що в храмі було кілька тих, хто стріляв. Загін спецназу обшукав будівлю храму, але слідів можливих спільників злочинця не знайшов.

За останні тижні це вже другий інцидент зі стріляниною і масовою загибеллю людей в США. Минулого місяця в штаті Колорадо чоловік розстріляв відвідувачів кінотеатру на прем'єрі нового фільму про Бетмена. 12 осіб загинули, близько 60 були поранені.